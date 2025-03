Saber como cada signo vive o luto ajuda a lidar melhor com a morte

Nativo de Áries, não se revolte quando receber a notícia do falecimento de alguém próximo a você, isso pode gerar uma tensão nada necessária entre as pessoas que também estão sofrendo com o acontecido. Até porque, você sabe que as coisas não vão estar fáceis pra ninguém. Tente não fazer com que a sua dor passe por cima da dor dos outros, nesse momento, por maior que seja o seu sofrimento, você não precisa ser o centro das atenções.

Apegados a tudo que amam, taurinos têm dificuldade de aceitar a morte e o término daquilo que estão acostumados a ter. Por serem um tanto quanto cabeça dura, podem assumir uma postura descrente quanto aos rumos espirituais das pessoas que partiram e, sem perceber, perder o ânimo de continuar, dia após dia, sem a pessoa querida que se foi. Cuidado também para não descontar a tristeza em comida, Touro.

A gente sabe, querido Gêmeos, que seu maior impulso natural é comunicar. Mais do que isso, se mostrar presente e preparado para resolver o problema de todos ao seu redor. Por isso, é possível que você, automaticamente, assuma essa postura no momento do luto. Mas é preciso tomar cuidado para não querer cuidar da dor dos outros e ignorar a sua, porque mais tarde ela vem também. Permita-se silenciar para viver esse momento.