Vênus retrógrado em Áries: uma oportunidade de reconexão com o prazer

Vênus retrógrado nos convida a resgatar aquilo que um dia nos fez felizes ou, então, encontrar algo que nos lembre a importância do prazer na vida. Passatempos esquecidos, paixões antigas e atividades que proporcionam alegria podem ressurgir. Também é um excelente trânsito astrológico para reencontrar pessoas queridas, reviver laços e colocar sentimentos em palavras.

Porém, ajustes podem ser necessários, principalmente em contratos, relações e desejos. Podemos usar esta fase para fazer escolhas mais alinhadas com o que nos conecta a nossa identidade, reforçando a nossa autonomia sem medo de demonstrar emoções ou desejos.

Em busca de autonomia

Aprender a conviver, pedir ajuda e chegar a um consenso sem perder a autenticidade é essencial. Por isso, devemos evitar terceirizar responsabilidades e ter coragem para fazer escolhas significativas. Em Áries, Vênus valoriza a espontaneidade, a coragem e a independência. Esse posicionamento pede relações diretas e intensas, sem espaço para enrolações. No entanto, também exige cautela para não agir com impaciência ou egoísmo excessivo.

A energia impulsiva de Vênus afeta, também, nossa relação com o dinheiro. Gastos por empolgação podem ser um risco, mas a retrogradação abre uma porta de revisão e ajustes. Nossa relação com a vida material e com aquilo que produzimos também passa por esse olhar mais refinado proporcionado pela movimentação.

De maneira geral, este é um período para viver com intensidade, mas sem perder a consciência do que realmente importa. Que Vênus retrógrado nos traga clareza, coragem e autenticidade para fazer escolhas que realmente ressoam com nosso verdadeiro eu.