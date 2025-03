Marte no mapa astral: como o planeta ligado ao sexo reflete em cada signo

Inteligência é afrodisíaca? Para o nascido em Gêmeos, sim! Falar e se expressar durante a transa despertam fantasias geminianas, com muita ação, versatilidade e até um pouco de diversão. Posições sexuais em que as mãos ficam livres para toques, permitindo massagens estimulantes no outro, também são bem-vindas para ele, igualmente fã de sexo oral.

Marte se manifesta em Câncer reforçando a importância de haver uma conexão emocional e não somente carnal. Isso porque a excitação canceriana não vem apenas do tesão, mas de uma ligação que envolve sentimentos. Para o nativo do signo, nada deve ser muito rápido; os olhares precisam ser profundos e os beijos, intensos. No fim da transa, o que ele quer é dormir agarradinho, transbordando carinho.

Existe aqui a necessidade de ser apreciado e até "vangloriado", por assim dizer. É comum que Leão encontre um papel para interpretar na vida sexual, com gestual exuberante na vida amorosa. Há, ainda, forte tendência de ser performático e exibicionista - de preferência, recebendo e devolvendo elogios. Pessoas que chamam atenção pela beleza excitam o leonino.