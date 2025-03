Não é só satanáries: todo signo tem uma má fama, descubra a sua e evolua

Por quê? O geminiano tem raciocínio rápido e gosta de saber das novidades. Por outro lado, ele fica entediado com facilidade e perde a paciência para se aprofundar nos assuntos e nas relações.

Para evoluir: O geminiano pode se tornar uma pessoa mais focada, madura e menos ansiosa se aprender a dosar o lado intelectual — e usar um pouquinho mais do emocional.

Má fama: Tímido e emocionalmente instável.

Por quê? Câncer é regido pela Lua, que muda de fase com frequência e governa tudo o que é instável, como as emoções e as marés. Além disso, tem o costume de se agarrar às coisas, assim como o caranguejo. Acaba permanecendo em situações por mais tempo do que deveria.

Para evoluir: Precisa treinar o desprendimento para não sofrer tanto.