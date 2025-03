Como seguir em frente: estes signos são os mais resilientes do zodíaco

Todo contratempo é enfrentado com otimismo por Sagitário - às vezes, de forma até exagerada. Mas como nem tudo é perfeito, a falta de planejamento e de ter noção de limites podem atrapalhar a superação dos problemas sagitarianos.

O signo mais ambicioso do zodíaco não se deixa abalar com as adversidades que ele precisa lidar na vida. O nativo de Capricórnio é, naturalmente disciplinado e linha dura. Saber enfrentar qualquer tipo de problema com praticidade e rigor quando as coisas saem do planejado.

"Um por todos e todos por um" ou "Não sabendo que era impossível, foi lá e fez". Tais ditados combinam bem com Aquário, que faz uso da impessoalidade e da frieza, típicas do signo, como arma para enfrentar qualquer tipo de problema. Ele vai tão a fundo que, se algo fere as convicções ou a liberdade aquariana, está fadado à superação.