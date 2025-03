Renovações a caminho: as bombas astrológicas de março, por Márcia Sensitiva

Preste atenção ao seu redor: você estará despertando a simpatia dos outros com sua energia. Esteja pronto para criar laços de amizade e, quem sabe, de afeto.

Tente não se estressar demais durante março. Praticar exercícios físicos será ótimo para diminuir o estresse e aumentar a sua autoestima.

No trabalho, este será um mês sério e totalmente focado no desenvolvimento de alguns projetos — do jeito que você gosta.

O segredo do sucesso financeiro reside em saber esperar. Tenha muita paciência, porque negócios e projetos financeiros requerem tempo para germinarem, crescerem e darem bons resultados.

Sua vida estará mudando e você entenderá que é a hora de sair da sua concha. Mostre-se como você é, sem filtro, e aproveite para ser feliz.