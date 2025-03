Quarta-feira de cinzas desata tempestade de prosperidade para 3 signos

Descubra quais signos serão atingidos por essa tempestade positiva a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho — oraculista do Astrocentro.

O céu dos próximos dias favorece ganhos e segurança. Atente-se: uma grande oportunidade pode surgir.

O universo te empurra para um novo nível. Saiba que um avanço importante pode acontecer.

A fase atual traz expansão e crescimento. É hora de colher os frutos do seu esforço e ousadia.