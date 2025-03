Eclipse pede ajustes e revisões no campo financeiro; o dinheiro em março

Este é o momento de renegociar termos e identificar ajustes que possam otimizar resultados. Porém, tomando cuidado com decisões impulsivas. Afinal, a energia ariana pode levar a escolhas apressadas que futuramente trarão arrependimentos.

No dia 2, a conjunção de Mercúrio com Netuno pode criar um clima nebuloso para negociações. A comunicação tende a ficar confusa e é prudente prestar mais atenção com contratos ou negócios. Essa névoa retorna no dia 19, quando o Sol se junta a Netuno, reforçando a importância de verificar todas as informações e manter a clareza nos contatos profissionais.

Já no dia 12, a forte presença de Saturno traz doses de seriedade, favorecendo o planejamento. É o momento ideal para revisitar metas profissionais e estruturar projetos com foco no longo prazo. Vale aproveitar para demonstrar competência e maturidade no ambiente de trabalho.

Ponto de virada

A Lua cheia em Virgem, no dia 14, traz um eclipse que ilumina ineficiências e possíveis falhas operacionais. Será um ponto de virada, em que processos internos precisarão ser revistos e ajustados.

No dia 15, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Áries, pedindo atenção redobrada na comunicação e nas negociações. Mal-entendidos, problemas técnicos e atrasos podem ser frequentes, exigindo paciência e uma revisão cuidadosa de contratos ou documentos antes de qualquer envio.