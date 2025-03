Conexão total no sexo: fique de olho nos signos que são duplas quentes

A seguir, descubra a melhor combinação de signos solares entre quatro paredes. Com eles, o match sempre dá certo.

Áries e Escorpião

Os dois são regidos por Marte que, entre outras atribuições, é considerado o planeta do sexo. Seu reflexo nos nativos de ambos os signos é uma energia sexual altíssima.

Áries é fogo puro, com um gás invejável. Está sempre na liderança da própria vida e, quando quer, é imbatível na abordagem. Já Escorpião, tido como o signo da sexualidade no mapa astral, consegue traduzir toda essa intensidade quando está ao lado do ariano. O encontro é memorável!

Touro e Sagitário

Taurinos gostam muito da sedução e do charme. São envolventes e, não à toa, considerados os mais sensuais do zodíaco. Gostam do contato, do prazer sem pressa e recíproco.