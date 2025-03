Vênus retrógrado traz fase de revisão profunda nas emoções; o amor em março

Logo depois, no dia 15, Mercúrio inicia sua retrogradação, sinalizando que alguns assuntos pendentes - especialmente no campo dos relacionamentos e da comunicação - ainda precisam ser resolvidos. É um período para falar e ouvir com atenção, sem se deixar levar por impulsos ou reações precipitadas.

Entre os dias 19 e 22, a sensibilidade se intensifica. As emoções se tornam mais acessíveis e há espaço para a reconciliação. Esse clima favorece encontros, jantares e a retomada de conexões que possam ter perdido a paixão. Será a hora de recuperar a chama do amor e retomar com vigor aquilo que parecia ter esfriado.

Encerramos o mês com Vênus transitando por Peixes, além de um eclipse que ativa o eixo Áries-Libra - um sinal de conclusão e, ao mesmo tempo, de recomeço. Em outras palavras, é hora de rever as dinâmicas pessoais e relacionais, permitindo que novas formas de interação surjam e floresçam.

Veja abaixo as previsões mensais de Titi Vidal.

Nota importante: leia as previsões para seu signo solar e também para o ascendente.

Assuntos do passado emergem para serem resolvidos e você tende a estar mais atraente que o comum. Saber escolher será importante e vale ter em mente a ideia de que é melhor estar só do que com alguém que não acolhe suas necessidades.