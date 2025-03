Eclipse faz de março um mês de grande intensidade; veja a previsão do céu

Além disso, o ingresso de Netuno em Áries marca uma nova jornada pelo zodíaco. Essa mudança de signo já é, por si só, um evento de peso, dado o papel de Netuno nas dinâmicas coletivas. No entanto, o fato de ele ingressar no primeiro signo do zodíaco torna essa transição ainda mais relevante e simbólica.

Vale destacar que esse ingresso será breve, já que Netuno retorna para Peixes no dia 22 de outubro, voltando a Áries de forma definitiva apenas em 2026. Esse ciclo, que dura entre 13 e 14 anos, chama a atenção para as idealizações que carregamos sobre as batalhas que escolhemos enfrentar, a estruturação da individualidade e o fortalecimento saudável do ego.

Claro, Netuno também tende a nos conduzir para um mar de ilusões e fantasias, como um processo de dissolução. Com isso, o perigo pode estar no excesso de autoconfiança.

Março, portanto, é um mês que une inícios potentes com movimentos internos e coletivos, além da necessidade de agir com consciência e propósito em um mundo em constante mudança.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal. Para completar, semanalmente a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes traz dicas e rituais para o zodíaco.

Receba todos os dias, no seu email, as previsões de Titi Vidal para o seu signo.