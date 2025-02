Quais signos tem 'sexto sentido' forte? Lista tem Touro em último; veja

Para evitar confusão, Libra passa por cima da intuição e paga o preço por isso. Para o nativo do signo, é sempre mais importante encontrar uma solução negociável com ganhos e perdas para ambos do que a vitória pessoal, pagando o preço disso.

É impossível enganar Escorpião. Aliada à intuição fortíssima, existe uma grande habilidade investigativa (se suspeitar de algo na sua vida, chame um escorpiano para descobrir) do signo. Estrategista, o escorpiano mergulha a fundo em uma questão, para desespero de outros signos.

Sagitário é altamente intuitivo, mas também bastante preso a dogmas e questões filosóficas. A decisão baseada na intuição se perde no emaranhado de discussões e no otimismo exagerado do sagitariano. Mais: mesmo contradizendo a realidade e a intuição, ele sempre acha que tudo vai dar certo.