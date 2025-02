Mensagem impactante dos orixás traz alívio para 3 signos na sexta-feira, 28

Prepare-se para um alívio profundo nos próximos dias! O céu se alinha para trazer clareza, respostas e serenidade para aqueles que estavam enfrentando incertezas e preocupações.

Os orixás anunciam mudanças significativas, que trazem a sensação de um peso sendo retirado dos ombros. Com isso, este ciclo será marcado pela renovação e pela confiança no futuro.

Três signos serão guiados para uma nova fase de paz e equilíbrio. Confira quais são eles a seguir, de acordo com as previsões da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.