Orixás exigem que 3 signos cortem amarras tóxicas imediatamente

Saiba quais signos precisam urgentemente dessa liberação a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

A influência astral alerta para desgastes emocionais. Livre-se do que suga sua energia e foque no seu bem-estar.

O momento pede libertação de ciclos destrutivos. Tome coragem para eliminar padrões que não servem mais.

O céu dos próximos dias pede clareza sobre quem merece estar ao seu lado. É hora de soltar o que te prende no passado.