Pegação ou novo amor? Veja signos que vão se dar bem na folia

O Carnaval também vem com uma pegada animada no quesito pegação e relacionamento para Touro. Com seu regente (Vênus) passando por Áries, o taurino se mostra mais aberto a novas relações. A Lua nova em Peixes o estimula a estar com amigos e em turmas grandes, o que abre caminho para crushes recém-conhecidos. Só precisa ficar atento para não confiar demais nas pessoas, evitando se abrir demais e contar detalhes desnecessários sobre sua vida. Ou seja, é melhor não se expor tanto.

O signo também está com a popularidade em alta neste Carnaval. Quando Gêmeos mirar em alguém e fizer planos, se quiser mesmo concretizá-los, será preciso traçar um planejamento. É momento de processar calmamente o que quer com outras pessoas, ou seja, ir com calma para não errar os passos.

Neste Carnaval, o canceriano está profundamente sensível e intuitivo, com chance de conhecer muita gente nova e interessante. A fase é de popularidade, conversas profundas, altos papos e até fantasias com outras pessoas. Com Marte neste signo, o impulso sexual e a libido se unirão aos sentimentos cancerianos.