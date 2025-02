Áries não larga celular: Márcia Sensitiva revela manias bizarras dos signos

Signos têm suas manias de acordo com o elemento que os rege

Como está ligado ao elemento Fogo, não é de se estranhar que Áries esteja sempre (com o perdão do trocadilho) a todo vapor. Ele quer ser bem-sucedido e estar sempre à frente de tudo e de todos.

Por isso, tem a mania de olhar para o celular quase ininterruptamente, por exemplo. Quando consegue tirar o olho da telinha do aparelho, fica com aquela sensação de estar perdendo as maiores novidades.

Touro pertence ao elemento Terra e, graças a isso, é muito pé no chão e gosta de estabilidade - na real, chega a ter medo de mudanças.