Lua nova traz ventos de mudança e prosperidade para 3 signos

Para três signos, esta fase será especialmente positiva, trazendo prosperidade e evolução. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

A energia do período fortalece sua confiança para enfrentar desafios. Pequenas mudanças na rotina trarão grandes transformações na sua vida.

O universo inspira transformações emocionais e financeiras. Com isso, é hora de se libertar do que não faz mais sentido e abrir espaço para um novo ciclo.

Os astros favorecem o crescimento e o amadurecimento. Entre os dias 25 e 28, momentos decisivos trarão prosperidade e renovação.