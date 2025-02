Rios de sorte e felicidade transbordam para 3 signos na terça-feira, 25/2

Três signos estarão especialmente alinhados com essa maré de felicidade. Veja se o seu está entre eles a seguir, de acordo com as previsões da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O céu dos próximos dias favorece sua determinação. Novas chances surgirão, impulsionando suas conquistas pessoais e profissionais.

O equilíbrio astral traz boas surpresas. Nos próximos dias, momentos de alegria e oportunidades inesperadas vão transformar seu cotidiano.

A energia do período favorece realizações e encontros marcantes. Até o dia 27, você poderá atrair situações que abrirão portas para um futuro brilhante.