Mensagem de paz e equilíbrio dos orixás para 3 signos nesta terça, 25/2

Com Oxum e Oxalá, o amor se apresenta com equilíbrio. Gestos sinceros renovarão a intimidade.

Oxum e Xangô incentivam a inovação. No dia 26, projetos que pareciam estagnados ganharão novo impulso - use seu talento e criatividade!

Omulu e Oxóssi indicam que cuidar do corpo e do bem-estar é essencial. Uma rotina saudável, com alimentação equilibrada e atividade física, manterá sua energia lá em cima.