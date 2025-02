Alerta dos anjos para reflexão e proteção de 3 signos nesta terça, 25/2

Os anjos estão enviando mensagens poderosas para aqueles que precisam de orientação e proteção neste momento. A energia do dia 25 pede mais equilíbrio e conexão com o próprio interior, o que ajudará a lidar com desafios de forma mais serena e consciente.

Pequenos gestos de autocuidado e momentos de pausa podem fazer toda a diferença na forma como enfrentamos a rotina.

Três signos receberão um recado especial para os próximos dias. Veja o que o universo preparou para esses nativos do zodíaco a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.