Mensagem de amor e acolhimento dos orixás para 3 signos nesta segunda, 24/2

A seguir, descubra os signos que recebem mensagens dos orixás de acordo com as previsões da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.

Com Oxum e Iemanjá, o amor se revela com doçura. O afeto e o cuidado mútuo estarão em destaque.

Com Oxum e Nanã, a harmonia é a palavra-chave do momento. O entendimento e o cuidado mútuo serão fundamentais em suas relações.

Com Oxóssi e Iansã, a liberdade e a paixão estarão em alta. Será possível se aventurar em novos amores de forma inesperada.