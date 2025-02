Lua minguante traz energias poderosas de cura e renovação para 3 signos

As próximas semanas serão fundamentais para fortalecer corpo, mente e espírito. Veja os signos mais tocados pela Lua a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

A energia do período fortalece hábitos saudáveis. Pequenas mudanças na rotina trarão grandes transformações no seu bem-estar.

O universo inspira mudanças emocionais e espirituais. A partir do dia 20, é hora de se libertar do que não faz mais sentido.

Os astros favorecem introspecção e autocuidado. Entre os dias 23 e 27, momentos de descanso e renovação serão essenciais.