Xadrez para Escorpião e mais: como estimular as crianças de cada signo

Jogos de xadrez e atividades do gênero, capazes de estimular o senso estratégico da criança de Escorpião, são excelentes. A turminha do signo também precisa aprender a perdoar desde pequena.

Atividades esportivas coletivas, como grupos de escoteiros e acampamentos, são essenciais para o pequeno sagitariano. Com isso, ele aprende que existem muitas aventuras a serem exploradas, mas todas exigem disciplina e responsabilidade.

Que tal ensinar atividades de culinária para a criança capricorniana entender o valor da disciplina, do planejamento, do tempo e do resultado de uma ação bem orquestrada? Essa é uma ótimo maneira de estimular a essência do signo logo cedo.