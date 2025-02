Última semana de fevereiro marca o início de uma era de ouro para 3 signos

Leia as previsões para os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Mudanças inesperadas e positivas chegam para renovar sua vida. Entre os dias 22 e 26, prepare-se para agarrar oportunidades surpreendentes.

O céu dos próximos dias traz inspiração e criatividade. Entre os dias 22 e 25, novas possibilidades surgirão para quem souber agir no momento certo.

Sua força e estratégia serão recompensadas. Entre os dias 24 e 28, grandes conquistas começam a se desenhar.