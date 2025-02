Tempestade de alegrias encerra ciclos difíceis para 3 signos na segunda, 24

Nos próximos dias, a energia do universo trará o encerramento de ciclos pesados, dando espaço para um novo capítulo de leveza e realizações. Quem passou por desafios intensos finalmente sentirá o alívio de ver as peças se encaixarem.

O período marca o momento ideal para deixar o passado para trás e seguir adiante com coragem. As respostas que antes pareciam distantes agora chegam com clareza, permitindo decisões mais seguras e um novo olhar para o futuro.

Mudanças inesperadas podem acontecer para três signos, mas cada uma delas trará uma nova chance de crescimento e felicidade. Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.