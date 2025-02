Portal de abundância se abre para 3 signos a partir de segunda-feira, 24/02

Leia as previsões para os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com a oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O destino coloca pessoas certas no seu caminho. A partir do dia 22, conexões inesperadas podem trazer benefícios valiosos.

O momento favorece avanços e crescimento. Com disciplina, suas iniciativas começam a render frutos nos próximos dias.

Novas experiências e oportunidades surgem para quem se arriscar com confiança. A partir do dia 22, um caminho próspero se desenha.