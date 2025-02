Marte direto: é hora de agir com consciência e coragem, diz Titi Vidal

Um dos grandes destaques astrológicos deste momento do ano é a retomada do movimento direto de Marte, no dia 23, que promete acelerar projetos e renovar energias em nossas vidas.

Desde o dia 6 de dezembro de 2024, Marte estava retrógrado, um fenômeno que ocorre a cada dois anos e nos convida a refletir sobre ações, atitudes e decisões. Durante o período, fomos desafiados a revisar o caminho percorrido, resgatar antigos projetos e corrigir o que não foi bem feito.