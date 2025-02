Dançante, xamânica ou ativa: veja a meditação mais indicada para cada signo

A meditação é uma das técnicas mais antigas de conexão com a espiritualidade, muito praticada em tradições orientais e, hoje em dia, difundida em todo o ocidente. Por meio de mantras, posições específicas e, sobretudo, do treino da mente, é possível atingir estados mais elevados de consciência, algo que para os budistas nos leva à libertação.

Meditar pode parecer difícil para quem não consegue ou não tem o hábito de silenciar a mente e ficar em repouso absoluto, permitindo o relaxamento do corpo. Porém, existem diversas técnicas meditativas que vão além do tradicional. Afinal, meditar é conectar a consciência com a espiritualidade. Assim, cada pessoa pode descobrir a maneira mais fácil e simples para sua prática.

Uma das formas de encontrar a meditação ideal é por meio do signo solar. Mais do que isso, o momento astrológico também pode trazer influências energéticas diferentes a serem exploradas com técnicas variadas de meditação.