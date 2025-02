Orixás pedem pra Leão, Escorpião e Sagitário: deixe ir o que não serve mais

O momento é ideal para se fortalecer e seguir em frente com confiança. Para saber se o seu signo está entre os aconselhados, leia as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro, a seguir.

Ogum e Oxóssi inspiram a força e a determinação. Nos próximos dias, desafios serão superados com garra. Mostre sua potência!

Xangô e Ogum trazem a coragem necessária para enfrentar desafios. Entre os dias 22 e 26, mudanças significativas podem acontecer. Prepare-se para se reinventar!

Logunedé e Xangô incentivam inovações e decisões firmes. Entre os dias 23 e 27, oportunidades de crescimento profissional se apresentarão. Ouse avançar!