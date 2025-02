Orixás aconselham que 3 signos libertem-se de energias pesadas

Nem sempre é fácil perceber quando energias densas nos cercam, mas os orixás trazem um aviso importante: é momento de se desprender do que pesa e abrir espaço para um novo ciclo de leveza e equilíbrio.

A renovação começa de dentro para fora. Pequenos rituais de autocuidado, momentos de reflexão e o contato com aquilo que traz paz serão essenciais para transformar o astral e atrair vibrações positivas.

Para três signos, esse processo trará uma sensação de alívio imediato. Para outros, será um convite para mudanças mais profundas, que exigirão coragem e desprendimento. Seja como for, confiar no fluxo do universo será essencial.