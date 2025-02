Chuva de oportunidades inunda a vida de 3 signos até segunda-feira, 24/02

Descubra a seguir se seu signo faz parte desse seleto grupo de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Chegou a hora de demonstrar sua capacidade de liderança. Pequenos gestos, como um sorriso sincero, podem abrir caminhos inesperados.

Um projeto inovador pode tomar forma entre os dias 20 e 24. Acredite no seu talento criativo e explore novas possibilidades.

Disciplina e organização trarão bons resultados. Cuide dos detalhes, mas evite se prender à perfeição - confie no seu trabalho.