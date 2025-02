Ceder ou não: eis a questão; conheça os signos mais flexíveis numa relação

Carismático e elegante, ele adora trocar. Libra é sinônimo de relações. Às vezes, cai no extremo de se anular em prol do outro - esquece de agradar a si mesmo. Faz de tudo para manter a relação e ama tanto que o sorriso do seu parceiro é tudo para ele.

A maioria dos sagitarianos é curiosa, gosta de acumular conhecimento, o que reflete em mente mais aberta. Descolado, o importante para o nativo do signo é viver - e viver intensamente. Ele cede para ter alegria, pois preza pela vivacidade nas relações. Para Sagitário, a vida é uma viagem, da qual não se pensa no fim. Quando ele acredita para valer na relação, cede tudo em prol desse amor grandioso.

Apesar de ser um signo fixo do elemento Ar, fica no grupo dos que se adaptam e cedem, quando necessário. Isso porque o aquariano cria, renova e inova. É aberto às muitas possibilidades, pensa sempre à frente. Aquário questiona as ideias - e até os relacionamentos. Leva um pouco mais de tempo para admitir o amor, mas, quando se envolve, é carinhoso. Sua perspicácia o faz rapidamente ter consciência de que a relação, para dar certo, tem que ser para os dois - e, para isso, é preciso ceder de vez em quando.