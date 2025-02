Virgem tem muito a nos ensinar: eis 6 dicas do signo rei da organização

Libra pode aprender com Virgem: que sentar em cima do muro nem sempre é a melhor ideia. Às vezes, é preciso escolher um lado.

Escorpião pode aprender com Virgem: a decidir, com base no pensamento e na racionalização, em vez de emoções e instinto. E que mandar em tudo nem sempre é tão agradável.

Sagitário pode aprender com Virgem: a se concentrar no agora e não no futuro que ainda vai acontecer.

Capricórnio pode aprender com Virgem: a ser mais adaptável a situações de mudança.

Aquário pode aprender com Virgem: a ser mentalmente adaptável.

Peixes pode aprender com Virgem: a organizar seu caos de forma mais produtiva.