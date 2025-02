Sol entra em Peixes hoje e promete inspiração e relações profundas

Resgate memórias

Todo mundo tem aquela caixa com fotos antigas ou um arquivo esquecido no computador, com diversas memórias do passado. Resgatar essas lembranças e compartilhar com as pessoas envolvidas, inclusive com familiares, pode garantir ótimos momentos durante a temporada de Peixes. É uma maneira também de se aproximar de quem estava mais distante por conta da pandemia. Hora de tirar o pó das memórias!

Aprofundando o afeto

Tem alguma relação que não sai da superfície, mesmo que o coração peça o contrário? Saiba que o Sol em Peixes traz atributos positivos para decidir os rumos desse sentimento. Hora de aprofundar as relações sólidas, se dedicando à escuta e ao acolhimento. Para Peixes, todo sentimento é válido de ser conversado e sentido. Aproveite!

*Com matéria publicada em 18/02/2021