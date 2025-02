Destino se alinha com a riqueza para 3 signos a partir de terça-feira, 18/2

Se você sente que sua sorte está mudando, talvez seu signo esteja entre os escolhidos para essa fase de crescimento. Confira as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho — consultora esotérica do Astrocentro.

Oportunidades surgirão para mostrar sua liderança. Não esqueça de usar seu sorriso: ele abre portas!

Você pode contar com ideias práticas para transformar desafios em oportunidades. Seu talento será reconhecido, então não hesite em brilhar.

Um novo projeto pode surgir! Aproveite para mostrar que seu brilho é inegável, mas sem derreter o chão com tanta energia.