Todo signo tem sua má fama; saiba de onde vem e como resolver a de cada um

Explicação: câncer é regido pela Lua, que muda de fase com frequência e governa tudo o que é instável, como as emoções e as marés. Além disso, tem o costume de se agarrar às coisas, assim como o caranguejo, seu representante.

Como fugir à regra: precisa treinar o desprendimento para não sofrer tanto e, muitas vezes, em vão.

Má fama: orgulhoso e impulsivo

Explicação: tal qual o animal que ilustra o signo, o leonino é forte e audacioso, porém, tem dificuldade de controlar o impulso de querer dominar e de chamar a atenção.

Como fugir à regra: fazer uma autoanálise é a melhor forma de enxergar seus defeitos e evoluir —quando isso acontece, o nativo desse signo acaba sendo generoso e protetor.