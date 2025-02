Era de ouro radiante ilumina 3 signos a partir de segunda-feira, 17/2

A partir desta segunda-feira, três signos entrarão em um período iluminado, no qual oportunidades financeiras e profissionais poderão surgir de maneira surpreendente. Essa energia positiva, no entanto, exige maturidade e paciência.

Nem todas as mudanças trarão resultados imediatos, mas aqueles que souberem confiar no processo colherão frutos valiosos no futuro. A intuição e a abertura para o novo serão essenciais neste momento.

Para os signos mais beneficiados, esta será uma fase de aprendizado e evolução. Descubra as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.