Touro persevera, Gêmeos desiste logo: como os signos reagem aos desafios?

O canceriano até possui sensibilidade e entendimento para compreender as adversidades da vida. No entanto, perde muita energia quando faz drama diante do problema ou ainda quando deixa o medo falar mais alto. Uma boa dose de autoconfiança ajudaria bastante no desenvolvimento do nativo do signo.

Naturalmente, o leonino usa sua força, sua autoconfiança e, principalmente, sua criatividade para contornar os desafios que a vida lhe traz. Quem é de Leão costuma se empoderar com seus talentos e qualidades e, assim, de forma impetuosa, consegue dar conta de todas as questões.

Quem é de Virgem costuma ser prático, lógico e rápido, quando a vida lhe impõe questões desafiadoras. Usa de suas habilidades e eficiência para resolver os problemas, mas deveria evitar dar atenção à opinião alheia, a fim de não perder tempo com críticas e julgamentos.