É difícil domar sagitariano: como cada signo vê a fidelidade no amor e sexo

Na verdade, não há como domar o espírito de um sagitariano: eles não são domesticáveis e podem se rebelar quando o assunto é fidelidade. Risco que pode ser atenuado pelo brio refletido de Júpiter, seu planeta regente, que não tolera acusações de desonestidade.

Fica fácil falar de lealdade e fidelidade quando o signo em questão é Capricórnio. Se quiser o respeito de um capricorniano, é bom não desafiar as convenções. Suas bases têm o rigor e a disciplina impostas por Saturno.

Capricornianos geralmente aprendem a lidar com o dever e a responsabilidade desde cedo e sabem prever as consequências de suas ações. Lealdade e fidelidade caminham de mãos dadas com sua dedicação às coisas que faz, tanto no campo profissional quanto nos relacionamentos afetivos.

O signo de Aquário pauta suas convicções em seus ideais e, por isso, volta e meia sofre represálias de pessoas mais conservadoras. Aquarianos são portadores de um código de ética e de princípios próprios, sempre dedicados à verdade. Seus dons não estão na linha da cortesia e do romance, por terem um temperamento estável, mas se destacam pela força, determinação e firmeza.