Tempestade de ouro e prata atinge 3 signos a partir de sexta-feira, 14/2

A seguir, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Boas oportunidades financeiras podem surgir, mas com desafios. Escolha seus caminhos com sabedoria.

Boa fase para parcerias. Oportunidades inesperadas podem surgir, mas o equilíbrio emocional será fundamental.

Seja sincero sobre o que realmente quer. Já que a criatividade será seu ponto forte, aproveite para inovar.