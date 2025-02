Era de ouro radiante ilumina 3 signos a partir de quinta-feira, 13/02

Com organização e foco, esses três signos terão a chance de alcançar estabilidade e segurança em áreas que antes pareciam nebulosas. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Alguém especial pode estar te observando em silêncio. É o momento ideal para buscar conhecimento e se preparar para novos desafios.

Respeite seu ritmo e saiba que projetos exigirão paciência e dedicação. Não se apresse, os resultados virão na hora certa.

Fase próspera, mas com desafios. Mantenha a organização e disciplina. Além disso, tenha cuidado com tensões musculares e estresse.