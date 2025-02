Viagem, stripper, reunião íntima: como é a despedida de solteiro dos signos

Sem dúvida, Sagitário é o signo mais divertido, festeiro e bon vivant do zodíaco, que sabe aproveitar a vida e se divertir. Qualquer tipo de festa será incrível tendo um sagitariano como centro das atenções. Diante de um passo tão importante quanto o casamento, o sagitariano vai querer reunir amigos, rir muito, fazer fotos hilárias e guardar boas lembranças. Se for durante uma viagem, melhor ainda! Aventura é a palavra-chave para fazer o nativo feliz.

Já que é para casar, que seja um investimento a longo prazo! Por isso a despedida capricorniana vai reunir amigos e colegas de trabalho - os mais próximos ou com potencial para networking. Além da produção superespecial, pensando tanto no look quanto na festa em si, não vão faltar bom gosto, escolhas de comidas e bebidas caras e tradicionais, mas sempre com uma certa discrição. O casamento do nativo de Capricórnio só vai acontecer quando a festa puder ser "dos sonhos", o que inclui as comemorações prévias - e isso significa ter dinheiro suficiente para pagar tudo.

Aquário gosta de originalidade e tem certa aversão à mesmice. Ou seja, o adeus à fase solteira pode acontecer tanto em praia deserta, com um grupo pequeno de amigos importantes ao longo da vida, como em uma cidade nova, visitando as melhores festas - se possível, várias na mesma noite. Lugares que proporcionem interações (karaokê, fliperamas, boliche etc) são bem-vindos. Mas pode ser, também, que quem vá casar troque a despedida por um evento beneficente ou convide a turma para levantar casas, coletar lixo em reserva ambiental ou visitar ONGs que acolhem pessoas em situação de risco, já que o lado humanitário do aquariano é muito forte.