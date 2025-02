Tempestade de bênçãos banha 3 signos a partir de terça-feira, 11/02/2025

A seguir, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.

Em fevereiro, a paixão toma conta do seu coração com a energia de Vênus em seu signo. Conexões emocionais intensas e envolventes podem trazer novos amores ou fortalecer os laços existentes. No entanto, para manter o equilíbrio, lembre-se de cuidar do seu bem-estar físico.

O aspecto harmonioso de Vênus traz estabilidade emocional e a chance de aprofundar relacionamentos importantes. Sua capacidade de cultivar vínculos duradouros se torna um ponto forte, mas atenção à sua saúde digestiva, que deve ser bem cuidada neste período.

Sua comunicação será fluida, com Mercúrio favorecendo suas interações. A criatividade se torna uma grande aliada em projetos profissionais e pessoais. No entanto, cuidado com imprevistos.