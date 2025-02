Será uma noite de surpresas e deixa comigo: frases que cada signo ama ouvir

Leão: "Como você está bonito e elegante!"

O lugar do leonino é em cima do palco e ele adora receber aplausos - como se fosse um direito seu, de nascença. Ou seja, um elogio, vindo de qualquer pessoa, faz Leão esquecer dos problemas ou da bad vibe que estiver sentindo no momento.

Virgem: "Hoje vamos organizar o armário da cozinha"

O virginiano odeia desordem. Para ele, nada mais interessante do que ser convidado para organizar algo que há algum tempo se mostra fora do lugar. Mas há um porém: é melhor que isso não atrapalhe sua programação do dia, pois tudo tem que ser de acordo com o tempo e do jeito que ele planeja.

Libra: "Deixe que eu resolvo"

Como uma das características mais fortes do libriano é a indecisão, quando alguém se prontifica a resolver qualquer questão que seja, livrando-o da função, mal imagina o quanto deixa o nativo do signo aliviado - e, é claro, super agradecido!