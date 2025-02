6 lições para aprender com Sagitário, o signo mais otimista do zodíaco

3. Olhar otimista

O sagitariano não gosta nem se envolve com qualquer negatividade ou más notícias, até que não haja mais como fugir delas. Essa relutância em se afastar do que é ruim pode fazer com que ele se pareça ingênuo mas, na real, o que o nativo faz sabiamente é canalizar as energias para as direções certas, ou seja, prefere investir no lado positivo de tudo.

4. Alegria, alegria

O segredo para o sagitariano ser sempre bem-vindo em qualquer roda de conversa é seu carisma e, principalmente, sua alegria. Trata-se de alguém que adora se divertir, ainda mais na companhia de amigos e gente querida.

5. Pensar bastante

Sagitário é do grupo dos filósofos, ou melhor, os nativos são pensadores profundos, que adoram descobrir assuntos novos, desvendar problemas, esmiuçar uma teoria... Os sagitarianos preferem domínio mental e intelectual (assim como seu signo oposto, Gêmeos) ao emocional. Para eles, é mais interessante "pensar" em vez de "sentir".