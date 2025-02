Devo sair com alguém de signo oposto? Saiba por que a resposta é 'sim'

O termo oposto acontece no nível simbólico e não na prática do relacionamento. É como uma alquimia: esses signos são opostos complementares. Então, muitas vezes, o que pode parecer uma grande diferença, na verdade é ótima oportunidade para enxergar algumas características comuns a ambos.

O que um tem como excesso, o outro não tem e essa diferença tende a ser muito importante para o equilíbrio da relação. Além disso, um signo pode ensinar a habilidade ou a atitude que tem de sobra para o outro, acarretando novos conhecimentos para a vida de ambos.

Análise detalhada do mapa

Apesar disso, é importante não se rotular as pessoas somente pelo signo solar — identificado apenas pela data de nascimento. Quando diz-se que alguém é de determinado signo, refere-se somente à posição do Sol no céu quando a pessoa nasceu. É preciso considerar o mapa todo, avaliando a posição da Lua e de todos os demais planetas e pontos do mapa.

Isso porque, quando há uma concentração grande de planetas e pontos em determinado signo, a pessoa apresentará muitas características desse signo em questão, mesmo que não seja o Sol dela.

A única técnica astrológica fundamentada para avaliar relacionamentos é a sinastria. Com ela, são analisados os mapas astrais completos do casal e ainda gerado um terceiro mapa, que é o que mostra como ficam ambos dentro da relação.