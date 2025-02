Pés descalços: conexão com solo melhora saúde mental e emocional

Terra, grama, areia. Se você não tem o costume de andar descalço em contato com o solo natural, deveria incluir esse hábito na sua rotina. É que a conexão com a natureza é alternativa para reequilibrar energias. Existe até uma técnica chamada "grounding" (do inglês aterramento, enraizamento),que visa promover o bem-estar do corpo e da mente.

Há várias formas de se conectar com terra: por meio de caminhada, sentando-se ou deitando-se com o corpo em contato direto com o solo, por exemplo. Ficar descalço, sem sapatos ou meias, é importante para que exista a troca de energia. O efeito é o mesmo que um bom banho de rio, cachoeira ou mar.

Ande e respire

Conectar-se com a terra deveria ser um hábito diário ou, no mínimo, semanal. A prática de andar descalço na terra, na grama ou na areia pode ser adotada de acordo com o tempo disponível da pessoa. Mas, para melhores resultados, a recomendação é fazer esse contato ao menos duas vezes na semana, com duração entre 20 e 30 minutos.