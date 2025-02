Resistir e continuar: conheça os signos mais perseverantes do zodíaco

Considerado um dos signos mais perseverantes do zodíaco, Touro tem uma postura firme e até sua teimosia o ajuda a não se dar por vencido logo de cara. Assim, continua obstinado, sempre lutando pelo que quer. É cauteloso, mas nem por isso deixa de lado o poder da ação.

Talvez seja o signo que mais deixa a desejar no quesito perseverança. O geminiano tem a mente muito dinâmica e expandida e, por essa razão, além de perder o foco, muda de ideia rápido e facilmente. Gêmeos tem a tendência de não terminar o que começa, pois logo que fazer outra atividade - ou várias ao mesmo tempo. Acaba desenvolvendo a ansiedade, o que faz com que desista sem muita resistência de seus objetivos.

O canceriano até possui sensibilidade e entendimento para compreender as adversidades da vida. No entanto, perde muita energia quando faz drama diante do problema ou ainda quando deixa o medo falar mais alto. Uma boa dose de autoconfiança ajudaria bastante no desenvolvimento do nativo do signo.