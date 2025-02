Leão busca carisma; Áries, ambição: o que mais atrai cada signo em um crush

Bom humor, companheirismo, romance... A lista de características buscadas no parceiro pode ser bem ampla e diversa, com interesses distintos, variando de pessoa para outra. Algumas particularidades, porém, tendem a agradar sempre, principalmente quando se faz um recorte astrológico. É o que mostra a astróloga Sara Koimbra.

A seguir, ela conta o que mais atrai a cada signo em um crush.

Áries é um signo muito determinado, obstinado e focado no progresso. Não à toa, o que o atrai no crush é a ambição — de alcançar sonhos, de independência e de liberdade. O nativo só vai ficar com alguém que esteja disposto a sonhar tão grande quanto ele. Se não for absolutamente independente e com gana de conquistar metas pessoais, o ariano perde o interesse rapidinho.