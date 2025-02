Fortuna colossal é revelada para 3 signos na terça-feira, 4/2, dizem anjos

Abaixo, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

O Anjo da Abundância traz um fluxo de abundância material e espiritual. Permita-se receber bênçãos inesperadas. O segredo está em abrir-se para a prosperidade sem medo de perder.

O Anjo da Transformação anuncia um período de transição e renovação. Algo importante pode chegar ao fim, mas trará novos inícios repletos de luz. Agradeça pelo que foi e receba o novo.

O Anjo da Liberdade liberta você de situações e relacionamentos que limitam seu crescimento. Agora é a hora de voar mais alto e deixar para trás o que não serve mais.